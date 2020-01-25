انتهت - بلاتينوم (0) - (1) الهلال
السبت، 25 يناير 2020 - 14:42
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة بلاتينوم بطل زيمبابوي ضد ضيفه الهلال السوداني يوم السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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ق84 هدف أول لـ الهلال عن طريق محمد موسي بعد خطأ قاتل من دفاع بلاتينوم
ق72 حارس بلاتينوم يتألق أمام فرصة محققة لـ الهلال
ق61: الهلال يسجل هدفا لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27: بلاتينوم يهدر ركلة جزاء
بداية المباراة