انتهت - بلاتينوم (0) - (1) الهلال

تابع مباشرة مباراة بلاتينوم بطل زيمبابوي ضد ضيفه الهلال السوداني يوم السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ق84 هدف أول لـ الهلال عن طريق محمد موسي بعد خطأ قاتل من دفاع بلاتينوم

ق72 حارس بلاتينوم يتألق أمام فرصة محققة لـ الهلال

ق61: الهلال يسجل هدفا لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27: بلاتينوم يهدر ركلة جزاء

بداية المباراة