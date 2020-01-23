انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز

يحل ليفربول ضيفا على ولفرهامبتون في ملعب مولينو، بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة مع مباراة مؤجلة.

فيما يتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 34 نقطة، ويسعى إلى التقدم للمركز الخامس حال تحقيقه الفوز.

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ق.+90 ديوجو جوتا يهدر هدف التعادل لـ ولفرهامبتون ويسدد أعلى العارضة

ق.85 خروج محمد صلاح ودخول ديفوك أوريجي

ق.84 جووووووول فيرمينو يسجل هدفا قاتلا لـ ليفربول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق.82 فرصة خطيرة لـ ليفربول.. فيرمينو ينفرد ويسدد، لكن باتريشيو يتألق ويتصدى

ق.70 صلاح يتسلم كرة مقطوعة من الدفاع ويطلق تسديدة تمر بجوار المرمى

ق.67 تمريرة رائعة من تراوري وراؤول يهدر انفرادا بعد تألق أليسون مجددا

ق.65 تسديدة قوية من أداما تراوري يتألق أليسون في إبعادها

ق.51 جوووووول التعادل برأسية راؤول بعد عرضية أداما تراوري

ق.51 صلاح يخترق منطقة الجزاء ويسدد بيمينه ضعيفة في أحضان باتريشيو

ق.47 صلاح يخطف الكرة من تراوري وينطلق ويطلق تسديدة قوية يتصدى لها روي باتريشيو إلى ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 انطلاقة رائعة من صلاح وتسديدة بعد مراوغين مدافعين اثنين لكنها اصطدمت وعرفت طريقها سهلة إلى قفازي روي باتريشيو

ق.38 راؤول خيمينيز يتسلم كرة داخل منطقة جزاء ليفربول ويسدد كرة أرضية مرت بجوار المرمى

ق.33 دخول مينامينو بدلا من ماني المصاب

ق.32 إصابة ساديو ماني وسقوطه على أرض الملعب

ق.18 فرصة خطيرة لـ محمد صلاح! الفرعون المصري يتسلم كرة خلف الدفاع بعد تمريرة بديعة من ساديو ماني، ثم يراوغ الدفاع وحارس المرمى، لكن تسديدته تُبعد من على خط المرمى

ق.11 فرصة خطيرة لـ ولفرهامبتون.. ضربة رأسية من دوهيرتي تمر بجوار مرمى ليفربول رغم غياب الرقابة

ق.8 جوووووول أول لـ جوردان هندرسون من ضربة بالكتف بعد عرضية أرنولد

ق.7 أليكساندر أرنولد ينفذ المخالفة، وتصطدم الكرة بالحائط البشري وتخرج إلى ركلة ركنية

ق.5 محمد صلاح يتحصل على مخالفة من مكان مميز على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل