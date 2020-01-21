انتهت في إنجلترا - تشيلسي (2) أرسنال (2).. التعادل يحسم دربي لندن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وأرسنال في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء: تشيلسي 2-2 أرسنال

ق 87: هيكتور بيليرين سجل هدف التعادل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ق 84: سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي يسجل الهدف الثاني للبلوز.

ق 64: جابريل مارتينيلي يسجل هدف التعادل لأرسنال من مرتدة سريعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: تشيلسي 1-0 أرسنال

ق 27: الهدف الأول للبلوز من علامة الجزاء عن طريق جورجينيو.

ق 26: طرد ديفيد لويز مدافع أرسنال وضربة جزاء لصالح تشيلسي

ق 21: بطاقة صفراء من نصيب إيمرسون مدافع تشيلسي بعد عرقلة نيكولاس بيبي.

ق 16: هودسون أودوي يسدد وتصطدم كرته بأعلى عارضة أرسنال.

بداية اللقاء