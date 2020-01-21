انتهت - شيفيلد (0)-(1) سيتي

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 21:22

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، بينما يستضيف أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" ضيفه واتفورد.

ويشارك تريزيجيه أساسيا في المباراة، بينما يجلس المحترف المصري الآخر أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

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ويلعب أيضا كريستال بالاس ضد ساوثامبتون ويلتقي إيفرتون ضد نيوكاسل وبورنموث ضد برايتون.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية لكل المباريات.

شفيلد يونايتد × مانشستر سيتي (طالع تفاصيل المباراة من هنا)

ق 73: جوووووووووول أجويرو والأول

ق 68: نزول أجويرو بدلا من جيسوس

ق 34: ركلة جزاء مهدرة من جيسوس تصدى لها هيندرسون حارس شيفيلد

أستون فيلا × واتفورد

ق 90: جووووووووول الهدف الثاني لأستون فيلا والفوز

ق 68: جوووووول التعادل لأستون فيلا عن طريق دوجلاس لويز

ق 38: جووووول تروي ديني يسجل الهدف الأول لواتفورد

كريستال بالاس × ساوثامبتون

ق 22: ناثان ريدموند يسجل الأول لساوثامبتون

ق 48: جووووول الثاني عن طريق أرمسترونج

إيفرتون × نيوكاسل

ق 30: جووووول الهدف الأول لإيفرتون عن طريق مويس كين

ق 54: جووووول كولفيرت لوين يسجل الثاني لإيفرتون

ق 94: جووووووووول الهدف الأول لنيوكاسل

ق 95: جوووووووووول التعادل لنيوكاسل

بورنموث × برايتون

ق 28: الهدف الأول لبورنموث عن طريق هاري ويلسون

ق 36: جووووووول الهدف الثاني لبورنموث عن طريق باسكال جروس لاعب برايتون بالخطأ في مرماه

ق 74: جووووول بورنموث يضيف الثالث عن طريق كالوم ويلسون

ق 81: برايتون يسجل الهدف الأول عن طريق آرون موي

الدوري الإنجليزي
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