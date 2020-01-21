رسميا: تشيتشاريتو إلى لوس أنجلوس جالاكسي

أعلن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي ضم المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" مهاجم إشبيلية الإسباني.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة والتي ترجحها بعض وسائل الإعلام الأمريكية لأن تكون الأغلى في تاريخ النادي.

اللاعب تحدث لجريدة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية قائلا عن انتقاله الذي لم يُعلن بشكل رسمي من قِبل النادي: "أنه الوقت المناسب والفرصة المناسبة".

ولم يجد المهاجم المكسيكي البالغ 31 عاما مساحة كافية للمشاركة بقميص إشبيلية الإسباني في النصف الأول من الموسم.

المكسيكي شارك في 17 مباراة سجل 4 أهداف في جميع المسابقات بقميص الفريق الأندلسي.

وسيجاور اللاعب مواطنه جوناثان دوس سانتوس إذ واصل عن زميله "جوناثان أخبرني أن مسابقة الدوري لا يتم تقديره بالشكل الكافي، ولا اعتقد أنني سأذهب من أجل الاعتزال".

كما سيجد منافسة مع كارلوس فيلا هداف وأفضل لاعب لموسم 2019 في الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس.

ورد عن منافسة مواطنه "لا أهتم إذا سجل أو لم يسجل، جالاكسي هو الفريق الأكبر والأكثر حصدا للقب الدوري".

وتشهد مواجهة الفريقين المعروفة بـ "دربي الترافيكو" في الموسم المقبل دربي مثير سيكون بنكهة مكسيكية في 2020 بعد رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

تشيشاريتو لعب بقمصان شيفاز جوادالاخارا ومانشستر يونايتد وريال مدريد ووست هام.

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