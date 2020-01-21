رئيس طنطا: إقالة مدرب بعد خسارة الأهلي = تغيير كل أندية مصر لمدربيها

قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا إن خسارة الفريق أمام الأهلي بخماسية دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدوري تعد نتيجة طبيعية.

وأضاف عريبي "الخسارة أمام الأهلي ثقيلة، ولكنها بديهية، لأنها أمام أكبر ناد في مصر، وأقوى فريق ببطولة الدوري".

وتابع عبر إذاعة الشباب والرياضة "إقالة مدرب بعد الخسارة أمام الأهلي تعني أن كل أندية مصر ستغير مدربيها".

وأشار "النتيجة كانت تشير إلى تفوق الأهلي بهدف ثم حدث انهيار للاعبين في آخر ربع ساعة ليستقبل مرمانا 4 أهداف، بالطبع النتيجة أثرت على نفسية اللاعبين، إلا أن الفوز على الجونة أعاد إليهم الثقة مجددا".

وشدد فايز عريبي "يهمني الثلاث نقاط، لكن الأداء أمام الجونة لم يكن جيدا، لا أميل للدفاع طول الوقت ثم خطف هدف".

واستدرك في ختام تصريحاته "لا مانع، يبقى الأهم أن يتحسن المستوى في المباريات القادمة مثلما كان الحال عليه في بداية الموسم بالتنوع بين الدفاع والهجوم".

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لطنطا في الدوري منذ الجولة الأولى حينما فاز ضد وادي دجلة بنفس النتيجة، كما كسر سلسلة الخسائر بـ3 مباريات على التوالي آخرها الأهلي في الجولة الماضية.

فيما يستمر بحث الجونة عن انتصار رابع له هذا الموسم، إذ أنه لم يفز منذ الجولة التاسعة، كما أنه خسر في آخر 5 مباريات 3 مرات وتعادل مرتين، وتعد تلك هي الخسارة الثانية له على التوالي بعد الخسارة من الزمالك 2-0.

ورفع طنطا رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الـ13 بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الـ14.

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