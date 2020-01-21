علي فرج: تراجعت عن قراري بالاعتزال.. لسنا الفريق الوحيد الذي خسر بالخمسة أمام الأهلي

كشف علي فرج حارس مرمى طنطا أن فكر في إنهاء مسيرته مع كرة القدم في الأيام القليلة الماضية.

وأشار فرج عبر إذاعة الشباب والرياضة "حدث اختلاف في وجهات النظر، وبعد جلسة مع المسؤولين والجهاز الفني تبين أن بعض الدخلاء حاولوا إفساد الأمور والعلاقة بيني وبين النادي".

وأضاف "بعد الجلسة تراجعت عن قراري بالاعتزال، وتفهمت وجه نظرهم، كنت أفكر في الاعتزال واحترام مسيرتي وليس مجرد إنهاء ارتباطي بنادي طنطا".

واستطرد الحارس المخضرم "الخسارة أمام الأهلي نتيجة طبيعية، هناك عدة أندية أخرى خسرت بالأربعة والخمسة أمامه هذا الموسم".

ولفت "قبلها فاز علينا الزمالك بصعوبة بنتيجة 3-2، ومواجهة القطبين في جولتين متتاليتين يتبعها حمل بدني كبير جدا، إلا أن الجهاز الفني نجح في تهيئة اللاعبين نفسيا وبدنيا، ومع حماس اللاعبين والحافز، نجحنا في تحقيق الفوز على الجونة".

وأشار علي فرج "في الفترة الماضية كان ينقصنا التوفيق خاصة بعد الفوز على وادي دجلة في الجولة الأولى".

واختتم تصريحاته "أشكر جمهور طنطا على التواجد في المدرجات، كنا نتمنى إسعادكم ولم يحالفنا التوفيق، وأتمنى أن يساندنا في الفترة الماضية".

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لطنطا في الدوري منذ الجولة الأولى حينما فاز ضد وادي دجلة بنفس النتيجة، كما كسر سلسلة الخسائر بـ3 مباريات على التوالي آخرها الأهلي في الجولة الماضية.

فيما يستمر بحث الجونة عن انتصار رابع له هذا الموسم، إذ أنه لم يفز منذ الجولة التاسعة، كما أنه خسر في آخر 5 مباريات 3 مرات وتعادل مرتين، وتعد تلك هي الخسارة الثانية له على التوالي بعد الخسارة من الزمالك 2-0.

ورفع طنطا رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الـ13 بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الـ14.

طالع أيضا

عبد الشافي يلاحق قضائيا منتحل شخصيته في إنستجرام

مباشر - طنطا ضد الجونة في الدوري

تقرير: حرب وشيكة بين فيفا والوكلاء

صلاح يطارد رقما قياسيا لأبو تريكة

صلاح يمازح أرنولد أمام الكاميرا

الأهلي يكشف موقف رمضان صبحي من لقاء النجم