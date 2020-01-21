مهاجم طنطا: مباراة الجونة لا تحتاج لتعليمات مدرب

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 16:47

كتب : FilGoal

وادي دجلة - طنطا

قال محمد ماجد "أونش" مهاجم طنطا إن المباراة التي فاز بها فريقه على الجونة 1-0 عصر اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري، استثنائية.

وأضاف أونش عبر إذاعة الشباب والرياضية "لاعبو طنطا رجال، أحرزنا هدفا ونجحنا في تأمين الفوز والقفز 4 مراكز في جدول الترتيب، إنه فوز بست نقاط".

وتابع صاحب هدف المباراة الوحيد "هذه المباراة لا تحتاج لتعليمات مدرب بل رجولة لاعبين، المدير الفني أيمن المزين فعل ما عليه، وقدمنا أداء جيدا في اللقاءات السابقة، والتوفيق لم يحالفنا في النتائج منذ بداية الموسم".

أخبار متعلقة

طنطا يكسر سلسلة الخسائر بانتصار على حساب الجونة بعمر الـ ٧٥ عاما.. نادي ٦ أكتوبر يضم أكبر لاعب في العالم رسميا أمير مرتضى: جاهزون لـ مازيمبي بقوتنا الضاربة الأهلي يتفقد فرع الأقصر غدا.. ويفتح باب الاشتراكات السبت

وشدد مهاجم طنطا "من غير المقبول أن نتعادل أو نخسر وسط جماهيرنا الوفية التي تواجدت في المدرجات".

وأتم أونش تصريحاته "حققنا ما نريده والقادم أفضل، نتطلع لإنهاء الموسم في مركز جيد".

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لطنطا في الدوري منذ الجولة الأولى حينما فاز ضد وادي دجلة بنفس النتيجة، كما كسر سلسلة الخسائر بـ3 مباريات على التوالي آخرها الأهلي في الجولة الماضية.

فيما يستمر بحث الجونة عن انتصار رابع له هذا الموسم، إذ أنه لم يفز منذ الجولة التاسعة، كما أنه خسر في آخر 5 مباريات 3 مرات وتعادل مرتين، وتعد تلك هي الخسارة الثانية له على التوالي بعد الخسارة من الزمالك 2-0.

ورفع طنطا رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الـ13 بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الـ14.

طالع أيضا

عبد الشافي يلاحق قضائيا منتحل شخصيته في إنستجرام

مباشر - طنطا ضد الجونة في الدوري

تقرير: حرب وشيكة بين فيفا والوكلاء

صلاح يطارد رقما قياسيا لأبو تريكة

صلاح يمازح أرنولد أمام الكاميرا

الأهلي يكشف موقف رمضان صبحي من لقاء النجم

طنطا الجونة محمد ماجد "أونش"

نرشح لكم

أخر الأخبار

ذكريات حزينة وأخرى سعيدة في مواجهات مصر السابقة أمام منافسي تصفيات المونديال 26 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مانشستر سيتي - عودة لابورت للدفاع.. وأجويرو على مقاعد البدلاء 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الجابون لـ في الجول: نؤمن بحظوظنا أمام منتخب مصر القوي.. وأوباميانج عاد ليكون قائدنا 50 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: ميلان مهتم بالتعاقد بمدافع نوتنجهام فورست ساعة | أوروبا
بركات: مجموعة مصر متوازنة.. وقادرون على التأهل ساعة | منتخب مصر
بمشاركة الأهلي.. تحديد موعد مباراة اعتزال طارق التائب ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك