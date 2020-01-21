مهاجم طنطا: مباراة الجونة لا تحتاج لتعليمات مدرب

قال محمد ماجد "أونش" مهاجم طنطا إن المباراة التي فاز بها فريقه على الجونة 1-0 عصر اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري، استثنائية.

وأضاف أونش عبر إذاعة الشباب والرياضية "لاعبو طنطا رجال، أحرزنا هدفا ونجحنا في تأمين الفوز والقفز 4 مراكز في جدول الترتيب، إنه فوز بست نقاط".

وتابع صاحب هدف المباراة الوحيد "هذه المباراة لا تحتاج لتعليمات مدرب بل رجولة لاعبين، المدير الفني أيمن المزين فعل ما عليه، وقدمنا أداء جيدا في اللقاءات السابقة، والتوفيق لم يحالفنا في النتائج منذ بداية الموسم".

وشدد مهاجم طنطا "من غير المقبول أن نتعادل أو نخسر وسط جماهيرنا الوفية التي تواجدت في المدرجات".

وأتم أونش تصريحاته "حققنا ما نريده والقادم أفضل، نتطلع لإنهاء الموسم في مركز جيد".

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لطنطا في الدوري منذ الجولة الأولى حينما فاز ضد وادي دجلة بنفس النتيجة، كما كسر سلسلة الخسائر بـ3 مباريات على التوالي آخرها الأهلي في الجولة الماضية.

فيما يستمر بحث الجونة عن انتصار رابع له هذا الموسم، إذ أنه لم يفز منذ الجولة التاسعة، كما أنه خسر في آخر 5 مباريات 3 مرات وتعادل مرتين، وتعد تلك هي الخسارة الثانية له على التوالي بعد الخسارة من الزمالك 2-0.

ورفع طنطا رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الـ13 بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الـ14.

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