طنطا يكسر سلسلة الخسائر بانتصار على حساب الجونة

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 16:36

كتب : FilGoal

طنطا - الزمالك

نجح فريق طنطا في كسر سلسلة الخسائر المتكرر، بتحقيق انتصار هو الثاني له في الدوري والأول منذ الجولة الأولى، بنتيجة 1-0 ضد ضيفه الجونة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 22 عن طريق محمد ماجد "أونوش" بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من إسلام فؤاد لتصل أمام منطقة الست ياردة إلى أونوش الذي يسكنها الشباك ببراعة.

وأنقذ علي فرج حارس طنطا هدف التعادل للجونة بعد كرة عرضية خطيرة من جوزيف نجويم ظهير الجونة وصلت إلى رأس باسم علي لكن حارس المضيف أنقذ مرماه ببراعة شديدة.

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وبرز اسم فرج مجددا في الدقيقة 80، حينما أرسل جوزيف نجويم تمريرة إلى زميله والتر بواليا داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير بقوة، لكن تألق علي فرج حال دون دخول الكرة للشباك.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لطنطا في الدوري منذ الجولة الأولى حينما فاز ضد وادي دجلة بنفس النتيجة، كما كسر سلسلة الخسائر بـ3 مباريات على التوالي آخرها الأهلي في الجولة الماضية.

فيما يستمر بحث الجونة عن انتصار رابع له هذا الموسم، إذ أنه لم يفز منذ الجولة التاسعة، كما أنه خسر في آخر 5 مباريات 3 مرات وتعادل مرتين، وتعد تلك هي الخسارة الثانية له على التوالي بعد الخسارة من الزمالك 2-0.

ورفع طنطا رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الـ13 بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الـ14.

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