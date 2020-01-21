رسميا - بن طالب يعود للدوري الإنجليزي

عاد الجزائري نبيل بن طالب إلى الدوري الإنجليزي، بعدما أعلن نيوكاسل يونايتد ضمه قادما من شالكه الألماني.

بن طالب لعب في صفوف توتنام في الفترة من 2013 إلى 2017، بعد ذلك ذهب للدوري الألماني رفقة شالكه بعقد امتد لـ4 مواسم.

بعد نحو 3 سنوات انضم بن طالب لنيوكاسل حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة من شالكه مع إمكانية الانضمام بشكل نهائي.

وقال بن طالب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سعيد بالانضمام إلى عائلة نيوكاسل".

وأضاف "متحمس للغاية لارتداء ألوان هذا النادي العريق، واتمنى كل التوفيق لشالكه في باقي الموسم".

لم يشارك اللاعب الجزائري في أي مباراة مع شالكه في الدوري الألماني هذا الموسم.

ويحتل نيوكاسل المركز 12 في جدول الدوري الإنجليزي.

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