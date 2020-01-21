أمير مرتضى: جاهزون لـ مازيمبي بقوتنا الضاربة

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 15:41

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - الجونة - الدوري المصري

يثق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك في قدرة النادي على إسقاط ضيفه مازيمبي يوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال نجل رئيس النادي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك:"مستعدون للفوز، نمر بحالة فنية ونفسية رائعة".

وواصل"كل اللاعبين يركزون في المواجهة، والمدرب باتريس كارتيرون يعرف ما يريد من المباراة. الإدارة بدورها قدمت كل الدعم للفريق".

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وأتم "كل لاعب يسعى لتقديم أقصى ما لديه، قوتنا الضاربة جاهزة للمباراة".

ويبحث الزمالك عن فوز يضمن له التأهل للدور ربع النهائي.

ويستضيف الزمالك فريق مازيمبي المنتمي للكونغو الديموقراطية في ملعب السلام.

ويحتل الزمالك وصافة المجموعة الأولى ورصيده 7 نقاط ويتصدر مازيمبي بتسع نقاط بينما رصيد بريميرو دي أوجوستو الأنجولي نقطتين ومثله زيسكو يونايتد الزامبي.

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