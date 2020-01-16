أمير مرتضى: كارتيرون مضطر.. وكاسونجو سيقيد إفريقيا

الخميس، 16 يناير 2020 - 16:10

كتب : FilGoal

الزمالك - القطن التشادي

أشاد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد الفوز على الجونة في الدوري المصري.

وصرح أمير عبر قناة تايم سبورتس "الفوز على الجونة مهم، حققنا ما نريده، وحافظنا على الفريق في ظل ضغط المباريات باللعب كل 4 أيام، إلا أن باتريس كارتيرون ينفذ التدوير بشكل جيد، وحققنا 3 نقاط مهمة".

وأضاف "اللاعبون المستبعدون من القائمة، يترك كارتيرون المعسكر ليشرف على تدريبهم، ويشعر كل اللاعبين بأهميتهم، فمن الممكن أن يصرح المدرب بأنه يحتاج كل اللاعبين، لكن في الواقع لا يحدث ذلك".

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وأشار "كارتيرون مضطر للعمل بهذه الطريقة في ظل كثرة السفريات وضغط المباريات، وتنتظرنا مباراة أخرى في الإسكندرية، لذا يقنن الأحمال البدنية على اللاعبين".

واستطرد "أشكر جماهير الزمالك التي حضرت إلى ملعب الجونة، كان لهم دور مهم في الفوز".

وأتم أمير مرتضى تصريحاته "كما طلب كارتيرون أن يتدرب كابونجو كاسونجو لفترة، وقرر أن ينضم للقائمة، ويشرف على فترة إعداده بنفسه بخوض مرانين أحدهما منفرد والآخر مع الفريق، وسيتم قيده إفريقيا".

وكان كاسونجو قد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

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