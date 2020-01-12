انتهت - أستون فيلا (1)-(6) سيتي
الأحد، 12 يناير 2020 - 18:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
ويلعب المحترف المصري أحمد المحمدي أساسيا مع أستون فيلا، بينما يجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.
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ق 90: جوووووول أستون فيلا يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء حصل عليها تريزيجيه وسددها أنور الغازي
ق 81: جوووووول أجويرو والهاتريك
ق 57: جووووووووووول أجويرو والخامس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي برباعية دون رد
ق 45: جوووووول خيسوس والرابع
ق 28: جووووووووول أجويرو والثالث
ق 24: جووووول محرز والثاني
ق 18: جوووووول رياض محرز يسجل الأول بطريقة رائعة
ق 5: سيطرة من مانشستر سيتي
انطلاق المباراة