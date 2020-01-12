انتهت – بيراميدز (2) - (0) المصري

الأحد، 12 يناير 2020 - 17:49

كتب : FilGoal

إيريك تراوري - بيراميدز - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بيراميدز أمام المصري في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية.

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انتهت

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ق70 جووووووووووووول دونجا والهدف الثاني لـ بيراميدز من تسديدة صاروخية في مرمى المصري

ق65 جون أنتوي بدلا من دودو الجباس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 عبد الله السعيد يهدر ركلة جزاء بعد تألق مسعود

ق40 أحمد توفيق بدلا من المصاب تراوري

** عرضية من عبد الله السعيد ومتابعة من تراوري بعد تصدي أحمد مسعود

** ق20 جووووووووووووول تراوري والهدف الأول لـ بيراميدز

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في الكونفدرالية في إفريقيا المصري بيراميدز

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