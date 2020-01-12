انتهت في الدوري - حرس الحدود (0) سموحة (0).. نهاية مباراة الظهور الأخير للتوأم

الأحد، 12 يناير 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

سموحة

يستضيف حرس الحدود فريق سموحة ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط إذ لكل منهما 17 نقطة في المركزين السادس والسابع لكن يتفوق الحرس بفارق الأهداف.

وتعتبر هذه المباراة هي الأخيرة لفريق سموحة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الذي قدم استقالته

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق الشوط الأول

الدوري المصري حرس الحدود سموحة

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