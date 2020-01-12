انتهت في الدوري - حرس الحدود (0) سموحة (0).. نهاية مباراة الظهور الأخير للتوأم

يستضيف حرس الحدود فريق سموحة ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط إذ لكل منهما 17 نقطة في المركزين السادس والسابع لكن يتفوق الحرس بفارق الأهداف.

وتعتبر هذه المباراة هي الأخيرة لفريق سموحة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الذي قدم استقالته

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نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق الشوط الأول