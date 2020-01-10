انتهت في إفريقيا - الزمالك (2) زيسكو (0) نهاية اللقاء بفوز الأبيض

يقدم لكم FilGoa.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وزيسكو، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية اللقاء

ق. 89 جوووووووووول ثاني. بينية رائعة من مصطفى فتحي إلى بنشرقي المنفرد والذي يمرر الكرة إلى مصطفى محمد ليسجلها في المرمى الخالي.

ق. 85 عرضية من حازم إمام ورأسية من مصطفى محمد تخطيء طريق المرمى.

ق. 79 تصويبة رائعة من بنشرقي بجانب القائم.

ق. 75 تبديل ثان للزمالك بدخول مصطفى فتحي بدلا من أوناجم.

ق. 66 عرضية من حازم إمام يقابلها مصطفى محمد برأسية بجانب القائم.

ق. 63 تصويبة من أوناجم يتصدى لها الحارس.

ق. 62 تبديل أول للزمالك بدخول أحمد سيد "زيزو" بدلا من أوباما.

ق. 57 إصابة قوية لمحمد عبد الشافي. ركبته التوت أثناء محاولة اللحاق بالكرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 عرضية من الجهة اليمنى يمسكها محمد أبو جبل بثبات. ويسقط على الأرض لتلقي العلاج.

ق. 34 فرجاني ساسي يتعرض لإصابة في الرأس بعد تدخل هوائي مع لاعب زيسكو ويتلقى العلاج خارج الملعب.

ق. 32 تمريرة جيدة من أوباما إلى بنشرقي الذي يحاول المراوغة داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تطول منه وتصل للدفاع.

ق. 16 عرضية من حازم إمام يبعدها الدفاع إلى ركنية قبل رأس مصطفى محمد.

ق. 9 بنشرقي يتوغل ويسدد لكن هادئة في يد الحارس.

ق. 6 تدخل رائع من الونش يتحصل به على الكرة من كولادي كولا دون مخالفة.

ق. 4 جووووول أووووول للزمالك. عرضية رائعة من محمد أوناجم يقابلها بنشرقي برأسية أروع في المرمى.

بداية المباراة