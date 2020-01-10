مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-1-2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقمة دوري أبطال إفريقيا

مستعدون لجمعة دوري أبطال إفريقيا؟ كونوا على الموعد.

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قمة نارية منتظرة في دوري أبطال إفريقيا تجمع بين شبيبة القبائل الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي التاسعة مساءً، يستضيف الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي على بي إن سبورتس 1.

وتنطلق الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

شيفيلد يونايتد يستضيف وست هام في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي الدوري الفرنسي يلعب ستاد رين ضد مرسيليا في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 6.

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