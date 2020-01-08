انتهت السوبر الإسباني - فالنسيا (1) - (3) ريال مدريد.. الميرينجي للنهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية.

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نهاية اللقاء

ق 90+1: داني باريخو يقلص الفارق من علامة الجزاء.

ق 89: ركلة جزاء لفالنسيا بعدالعودة لتقنية الفيديو على سيرخيو راموس بعدما لمس الكرة بيده.

ق 66: لوكا مودريتش يضيف الثالث لريال مدريد.

ق 58: إيسكو من داخل منطقة الجزاء سدد كرة في الشباك الخارجية لفالنسيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: القائم يتصدى لتسديدة إيسكو ويوفيتش يفشل في إيداع الكرة الشباك.

هدف إيسكو في شباك فالنسياpic.twitter.com/RFfeSRHGXB — FilGoal (@FilGoal) January 8, 2020

ق 38: إيسكو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة لم يتحرك عليها الحارس.

هدف توني كروس الرائع في شباك فالنسياpic.twitter.com/3SLmtP0Ojj — FilGoal (@FilGoal) January 8, 2020

ق 15: توني كروس يسجل هدفا أولمبيا في شباك فالنسيا من ركلة ركنية مباشرة.

انطلاق المباراة