انتهت السوبر الإسباني - فالنسيا (1) - (3) ريال مدريد.. الميرينجي للنهائي
الأربعاء، 08 يناير 2020 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في السعودية.
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نهاية اللقاء
ق 90+1: داني باريخو يقلص الفارق من علامة الجزاء.
ق 89: ركلة جزاء لفالنسيا بعدالعودة لتقنية الفيديو على سيرخيو راموس بعدما لمس الكرة بيده.
هدف مودريتش في شباك فالنسيا#السوبر_الاسباني_بجدةpic.twitter.com/VT0gBUvrwD— FilGoal (@FilGoal) January 8, 2020
ق 66: لوكا مودريتش يضيف الثالث لريال مدريد.
ق 58: إيسكو من داخل منطقة الجزاء سدد كرة في الشباك الخارجية لفالنسيا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: القائم يتصدى لتسديدة إيسكو ويوفيتش يفشل في إيداع الكرة الشباك.
هدف إيسكو في شباك فالنسياpic.twitter.com/RFfeSRHGXB— FilGoal (@FilGoal) January 8, 2020
ق 38: إيسكو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة لم يتحرك عليها الحارس.
هدف توني كروس الرائع في شباك فالنسياpic.twitter.com/3SLmtP0Ojj— FilGoal (@FilGoal) January 8, 2020
ق 15: توني كروس يسجل هدفا أولمبيا في شباك فالنسيا من ركلة ركنية مباشرة.
انطلاق المباراة