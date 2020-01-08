انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0) - (3) حرس الحدود

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة طلائع الجيش ضد ضيفه حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

د.94 ما الذي يحدث مرتدة خطيرة للغاية ولولا تمريرة سيئة لكانت الرابع.

د.93 خطييييييرة من تالا نداي وتسديدة R2 لكن حارس الحدود يبعد الكرة

د.90 جووووووووول الهدف الثالث للحدود، ومن غيره نجم اللقاء الوحيد جريندو، انطلاقة رائعة وتخطى مدافعين ليسدد تسديدة نارية تسكن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 جووول جريندو يضيف الهدف الثاني لحرس الحدود من تسديدة على يمين محمد بسام

د.12 جوووول عمرو الحلواني يسدد ركلة حرة لحرس الحدود من حافة منطقة الجزاء قبل أن يتصدى محمد بسام للكرة، ثم وصلت الكرة أمام لوكاسا الذي مررها إلى جريندو أمام المرمى ليسجل الأخير أول أهداف فريقه واللقاء.

بداية المباراة

في الدوري

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