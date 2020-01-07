ملف - الأفضل في إفريقيا.. جائزة لمصر وصلاح في التشكيل المثالي وماني ملك القارة

يقدم لكم FilGoal.com كل ما حدث في حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل داخل القارة لعام 2019.

ويستعرض معكم FilGoal.com التسلل الزمني لأحداث الحفل من النهاية إلى البداية.

10:30 - نهاية الحفل

10:20 - ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا

10:17 - أشوالا لاعبة برشلونة ومنتخب نيجيريا تفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل القارة

10:13 - رئيس مازيبمي يفوز بجائزة أفضل رئيس نادي في 2019

10:00 - مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد كرة قدم داخل إفريقيا

9:55 - جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر يفوز بجائزة أفضل مدرب في القارة

الإعلان عن تشكيل العام

المرمى: أندري أونانا (الكاميرون)

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – كاليدو كوليبالي (السنغال) – جويل ماتيب (الكاميرون) – سيرجي أورييه (كوت ديفوار).

الوسط: رياض محرز (الجزائر) – إدريسا جايا (السنغال) – حكيم زياش (المغرب).

الهجوم: محمد صلاح (مصر) – ساديو ماني (السنغال) – أوبامايانج (الجابون).

حُطها في الجول يا رياض 😍⚽️ هدف العام من نصيب رياض كريم محرز #RiyadMahrez سدد رياض الهدف الأصعب والأجمل ليُأهل ثعالب الصحراء إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية قبل التتويج باللقب 🇩🇿🌟#TotalAFCON#CAFAwards2019 pic.twitter.com/iTihkSIyX3 — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 7, 2020

9:42 - هدف رياض محرز مع منتخب الجزائر في نيجيريا يفوز بجائزة أفضل هدف

9:25 - منتخب الجزائر يفوز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا

9:20 - منتخب الكاميرون للسيدات أفضل منتخب لكرة القدم النسائية داخل القارة

9:16 - أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا

9:15 - عاااااااااجل يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر يفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة

9:00 - وصول جائزة الكرة الذهبية ويحملها النجم الكاميرون صامويل إيتو

8:15 - وصول وائل جمعة نجم منتخب مصر والأهلي السابق

8:30 - وصول الحاجي ضيوف نجم منتخب السنغال السابق

والدة كريستيانو رونالدو وأخته رفقه كامل ابو علي في حفل الأفضل في إفريقيا بالغردقة

8:20 - وصول والدة كريستيانو رونالدو (دولوريس) وشقيقته (كاتيا) إلى مقر الحفل

8:15 - وصول أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

8:10 - وصول طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر

8:10 - وصول ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال للحفل

8:00 - وصول أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق

7:50 - وصول عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري

دجوركاييف: من الصعب الاختيار بين صلاح وماني وهما لاعبان متكاملان

7:54 - وصول أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وبوروسيا دورتموند الألماني

7:40 - وصول يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق

عماد متعب: صلاح وضع الكرة المصرية في مكانة كبيرة للغاية وننتظر فوزه في المستقبل بلقب أفضل لاعب في العالم

7:31 - وصول عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق

7:30 - وصول نوانكو كانو نجم منتخب نيجيريا وأرسنال السابق

7:26 - وصول أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق وهو أول الحاضرين للحفل