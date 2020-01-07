ملف - الأفضل في إفريقيا.. جائزة لمصر وصلاح في التشكيل المثالي وماني ملك القارة
الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com كل ما حدث في حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل داخل القارة لعام 2019.
ساديو ماني
النادي : ليفربول
محمد صلاح
النادي : ليفربول
طارق حامد
النادي : الزمالك
ويستعرض معكم FilGoal.com التسلل الزمني لأحداث الحفل من النهاية إلى البداية.
10:30 - نهاية الحفل
10:20 - ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا
10:17 - أشوالا لاعبة برشلونة ومنتخب نيجيريا تفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل القارة
10:13 - رئيس مازيبمي يفوز بجائزة أفضل رئيس نادي في 2019
10:00 - مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد كرة قدم داخل إفريقيا
9:55 - جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر يفوز بجائزة أفضل مدرب في القارة
الإعلان عن تشكيل العام
المرمى: أندري أونانا (الكاميرون)
الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – كاليدو كوليبالي (السنغال) – جويل ماتيب (الكاميرون) – سيرجي أورييه (كوت ديفوار).
الوسط: رياض محرز (الجزائر) – إدريسا جايا (السنغال) – حكيم زياش (المغرب).
الهجوم: محمد صلاح (مصر) – ساديو ماني (السنغال) – أوبامايانج (الجابون).
حُطها في الجول يا رياض 😍⚽️
هدف العام من نصيب رياض كريم محرز #RiyadMahrez
سدد رياض الهدف الأصعب والأجمل ليُأهل ثعالب الصحراء إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية قبل التتويج باللقب 🇩🇿🌟#TotalAFCON#CAFAwards2019 pic.twitter.com/iTihkSIyX3— #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 7, 2020
9:42 - هدف رياض محرز مع منتخب الجزائر في نيجيريا يفوز بجائزة أفضل هدف
9:25 - منتخب الجزائر يفوز بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا
9:20 - منتخب الكاميرون للسيدات أفضل منتخب لكرة القدم النسائية داخل القارة
9:16 - أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا
9:15 - عاااااااااجل يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر يفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة
9:00 - وصول جائزة الكرة الذهبية ويحملها النجم الكاميرون صامويل إيتو
8:15 - وصول وائل جمعة نجم منتخب مصر والأهلي السابق
8:30 - وصول الحاجي ضيوف نجم منتخب السنغال السابق
والدة كريستيانو رونالدو وأخته رفقه كامل ابو علي في حفل الأفضل في إفريقيا بالغردقة
8:20 - وصول والدة كريستيانو رونالدو (دولوريس) وشقيقته (كاتيا) إلى مقر الحفل
8:15 - وصول أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
8:10 - وصول طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر
8:10 - وصول ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال للحفل
8:00 - وصول أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق
7:50 - وصول عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري
دجوركاييف: من الصعب الاختيار بين صلاح وماني وهما لاعبان متكاملان
7:54 - وصول أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وبوروسيا دورتموند الألماني
7:40 - وصول يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق
عماد متعب: صلاح وضع الكرة المصرية في مكانة كبيرة للغاية وننتظر فوزه في المستقبل بلقب أفضل لاعب في العالم
7:31 - وصول عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق
7:30 - وصول نوانكو كانو نجم منتخب نيجيريا وأرسنال السابق
7:26 - وصول أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق وهو أول الحاضرين للحفل