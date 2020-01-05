انتهت كأس إنجلترا - ليفربول (1)-(0) إيفرتون.. تأهل الريدز

الأحد، 05 يناير 2020 - 17:42

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن المباراة للراحة مع مجموعة لاعبي ليفربول الأساسيين.

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نهاية المباراة

ق71 كورتز جونز (19 عاما) يسجل الأول من قذيفة قوية

ق69 نزول تشامبرلين بدلا من مينامينو

ق65 التعادل يسيطر على المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 19: تغيير أول لليفربول بنزول ياسر العروسي بدلا من جيمس ميلنر

انطلاق المباراة

كأس إنجلترا ليفربول إيفرتون

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