خدمة للمصريين.. رينجرز ونواذيبو يغرقان سويا

تعادل نواذيبو الموريتاني أمام ضيفه إينوجو رينجرز النيجيري دون أهداف، على ملعب شيخا ولد بيديا، بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية.

ليحصد الفريقان أول نقطة في مشوار المجموعات، ويقدمان خدمة كبيرة للفريقين الآخرين في المجموعة: بيراميدز، والمصري.

بيراميدز المتصدر بـ 9 نقاط، سيضمن التأهل إلى ربع النهائي رسميا بفوزه على المصري في الجولة الرابعة دون النظر إلى أي نتائج أخرى، كما يمكنه ضمان التأهل بالتعادل أمام المصري، بشرط أن يتعادل نواذيبو ورينجرز مجددا.

المصري بدوره استفاد من هذا التعادل، فرغم هزيمته أمام بيراميدز، يظل متفوقا عن أقرب مطارديه بخمس نقاط كاملة، مما يبقيه في مركزي الصعود بغض النظر عن نتائج الجولة المقبلة.

وفي المجموعة الثانية، فاز نهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية على ضيفه موتيما بمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.

آلان تراوري، وزيد كروش، وحمدي لعشير سجلوا أهداف المباراة في الدقائق 36، و41، و67.

ليرفع نهضة بركان رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة. ويتجمّد رصيد موتيما بمبي عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة الرابعة فاز بارادو الجزائري على ضيفه إنيمبا النيجيري بهدف دون رد على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

وسجل عبد القادر غراب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

ليقفز بارادو إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف حسنية أغادير المغربي المتصدر بسبعة نقاط. فيما تجمّد رصيد إنيمبا عند 3 نقاط في المركز الثالث، متفوقا على سان بيدرو الإيفواري صاحب النقطتين.

وفي وقت متقدم، فاز هورويا كوناكري الغيني على دجوليبا المالي بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

سجل مولاري سيلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.

ليرفع هورويا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، ويتجمد رصيد دجوليبا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تعادل بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي أمام النصر الليبي دون أهداف في جوهانسبورج.

ليرتفع رصيد الفريقان إلى نقطتين في المركزين الثالث والرابع، مع تفوق بيدفيست ويتس بفارق الأهداف.