انتهت - ليفربول (1)-(0) ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

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ق 67: التغيير الأول لليفربول بنزول نابي كيتا بدلا من لالانا

ق 58: تغييران دفعة واحدة من ولفرهامبتون بنزول رومان سايس وأداما تراوري بدلا من روبن نيفيز وديندونكر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-صفر

ق 48: إلغاء الهدف بداعي التسلل والنتيجة تبقى تقدم ليفربول بهدف دون رد

ق 47: التعاااااااااااادل لولفرهامبتون من بيدرو نيتو

ق 44: جووووووووووول الحكم يعود إلى الفيديو ويحتسب الهدف لساديو ماني

ق 42: هدف ملغي لساديو ماني بعد لمسة يد من لالانا

ق 21: تسديدة قوية من صلاح في وسط المرمى

ق 12: اختراق من صلاح ومحاولة لإحراز الهدف الأول لكن الحكم يشير إلى تسلل

ق 4: صلاح يهدر الأول بعد عرضية من أرنولد

انطلاق المباراة