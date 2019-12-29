انتهت - ليفربول (1)-(0) ولفرهامبتون

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 18:14

كتب : FilGoal

ليفربول - ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

*****

أخبار متعلقة

لامبارد يفسد ليلة أرتيتا الأولى في الإمارات.. تشيلسي يقلب تأخره إلى فوز قاتل على أرسنال التشكيل - صلاح أساسي أمام وولفرهامبتون صفقة مدوية.. رسميا – دورتموند يخطف هالاند من أنياب يونايتد ويوفنتوس جوارديولا: أجويرو غير جاهز لخوض مباراة كاملة بعد كلوب: التراخي غير موجود في قاموس لاعبي ليفربول

ق 67: التغيير الأول لليفربول بنزول نابي كيتا بدلا من لالانا

ق 58: تغييران دفعة واحدة من ولفرهامبتون بنزول رومان سايس وأداما تراوري بدلا من روبن نيفيز وديندونكر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-صفر

ق 48: إلغاء الهدف بداعي التسلل والنتيجة تبقى تقدم ليفربول بهدف دون رد

ق 47: التعاااااااااااادل لولفرهامبتون من بيدرو نيتو

ق 44: جووووووووووول الحكم يعود إلى الفيديو ويحتسب الهدف لساديو ماني

ق 42: هدف ملغي لساديو ماني بعد لمسة يد من لالانا

ق 21: تسديدة قوية من صلاح في وسط المرمى

ق 12: اختراق من صلاح ومحاولة لإحراز الهدف الأول لكن الحكم يشير إلى تسلل

ق 4: صلاح يهدر الأول بعد عرضية من أرنولد

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - مانشستر سيتي يداوي جراحة بالفوز على شيفيلد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 44 دقيقة | مصر
حجازي يشارك في هزيمة وست بروميتش أمام ميدلسبره.. وليدز يخطف الصدارة في مباراة مجنونة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب بيراميدز: درست المصري جيدا خلال يومين ساعة | إفريقيا
بالفيديو - الـVAR يقف مع كلوب.. ليفربول بشعار "بطل العالم" يهزم ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن البرومو الأول لقناة الزمالك الرسمية.. وظهور حازم إمام ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 3 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه 4 حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره

قد ينال إعجابك