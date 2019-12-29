انتهت - ليفربول (1)-(0) ولفرهامبتون
الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 18:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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ق 67: التغيير الأول لليفربول بنزول نابي كيتا بدلا من لالانا
ق 58: تغييران دفعة واحدة من ولفرهامبتون بنزول رومان سايس وأداما تراوري بدلا من روبن نيفيز وديندونكر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-صفر
ق 48: إلغاء الهدف بداعي التسلل والنتيجة تبقى تقدم ليفربول بهدف دون رد
ق 47: التعاااااااااااادل لولفرهامبتون من بيدرو نيتو
ق 44: جووووووووووول الحكم يعود إلى الفيديو ويحتسب الهدف لساديو ماني
ق 42: هدف ملغي لساديو ماني بعد لمسة يد من لالانا
ق 21: تسديدة قوية من صلاح في وسط المرمى
ق 12: اختراق من صلاح ومحاولة لإحراز الهدف الأول لكن الحكم يشير إلى تسلل
ق 4: صلاح يهدر الأول بعد عرضية من أرنولد
انطلاق المباراة