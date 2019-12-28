مانشستر يونايتد ينهي العام بانتصار خاطف في أرض بيرنلي

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 23:51

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أنهى مانشستر يونايتد عام 2019، بالفوز على مضيفه بيرنلي 2-0 في ملعب تيرف مور، بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

أنتوني مارسيال، وماركوس راشفورد سجلا هدفي يونايتد من هجمتين عكسيتين مناصفة بين شوطي المباراة.

ليرفع يونايتد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، متخطيا توتنام صاحب الـ 30 نقطة.

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فيما تجمّد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز 13.

ليفشل بيرنلي في الفوز على مانشستر يونايتد للمباراة العاشرة على التوالي في مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي.

مارسيال افتتح التسجيل في الدقيقة 44 بعد تمريرة أندرياس بيريرا، إثر خطأ دفاعي في دفاعات بيرنلي.

ليرفع مارسيال رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم، والثالث له في مباراتين.

قبل أن يقتل ماركوس راشفورد المباراة بهدف ثانٍ في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مرتدة سريعة قادها دانييل جيمس، وأنهاها الإنجليزي بهدفه الشخصي رقم 12.

مانشستر يونايتد بيرنلي الدوري الإنجليزي في إنجلترا

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