انتهت - الأهلي (2) - (0) بلاتينيوم

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - بلاتينيوم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي أمام بلاتينيوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

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** ق80 مشاركة محمود متولي بدلا من وليد سليمان

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** ق67 جوووووووووول الهدف الثاني لـ الأهلي عن طريق وليد سليمان

** ق66 ضربة جزاء لـ الأهلي بعد سقوط أحمد الشيخ

** الشوط الثاني

** الأهلي (1) - (0) بلاتينيوم

** نهاية الشوط الأول

** ق42 جماهير الأهلي تغادر مدرجات ملعب السلام

** ق30 هدوء تام في أحداث المباراة

** ق20 إصابة أجايي وخروجه.. ومشاركة حسين الشحات بدلا منه

** ق14 إصابة سعد سمير وخروجه ومشاركة رامي ربيعة بدلا منه

** عرضية ولا أروع من معلول ورأسية من وليد سليمان تهز الشباك

** ق7 جوووووووووول وليد سليمان والهدف الأول لـ الأهلي في مرمى بلاتينيوم

** ق3 فرصة أولى خطيرة للأهلي عن طريق أحمد الشيخ ولكن حارس بلاتينيوم يتألق ويحمي مرماه من هدف أول

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

الأهلي بلاتينيوم في إفريقيا

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