انتهت في مجموعة الأهلي - النجم الساحلي (0 (1) الهلال.. حمادة صدقي ينتصر

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 17:40

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

يستقبل النجم الساحلي التونسي نظيره الهلال السوداني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة، يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة بالضغط هــــــنــــــــــا

...................

أخبار متعلقة

أهلي جدة يوضح حقيقة "الاقتراب من ضم فرجاني ساسي" تقرير: دارميان يُعوض جودين في إنتر مؤتمر إيهاب جلال: نُجهز الجميع لتفادي الغيابات.. والفريقان كتاب مفتوح

نهاية المباراة

ق.60 أطهر الطاهر يسجل هدف الهلال الأول بتسديدة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

النجم الساحلي الهلال دوري أبطل إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل مانشستر يونايتد – ظهور نادر لـ ماتيتش أمام بيرنلي 23 دقيقة |
مباشر - الأهلي (1) - (0) بلاتينيوم.. وليد سليمان بوووووم 33 دقيقة | إفريقيا
صن داونز يقهر اتحاد الجزائر في البليدة ويكتب ما لم يحدث منذ 1519 يوما 55 دقيقة | إفريقيا
جاريدو غاضبا بعد السقوط ضد الهلال: على الكاف إهداء الحكم ساعة هدية لمتابعة الوقت 56 دقيقة | إفريقيا
بعد الفوز التاريخي على النجم.. حمادة صدقي: لاعبونا قاتلوا واستغللنا الثغرات للفوز ساعة | إفريقيا
صدقي يشعل مجموعة الأهلي بإسقاط جاريدو.. الهلال يقهر النجم في رادس ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك