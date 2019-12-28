انتهت في مجموعة الأهلي - النجم الساحلي (0 (1) الهلال.. حمادة صدقي ينتصر

يستقبل النجم الساحلي التونسي نظيره الهلال السوداني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

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نهاية المباراة

ق.60 أطهر الطاهر يسجل هدف الهلال الأول بتسديدة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل