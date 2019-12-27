انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (3) مانشستر سيتي (2) نهاية المباراة

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 21:27

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف ستيرلينج في ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 89 جووووووووووووول رصاااااصة الرحمة.. دوهيرتي يسجل الثالث لولفرهامبتون.

ق. 81 جوووووول التعاااادل. أداما تراوري عرضية أرضية وقابلها راؤول خيمنيز بلمسة في المرمى.

ق. 66 دخول إلكاي جوندوجان بدلا من كيفين دي بروين.

ق. 54 جووووول أداما تراوري يسجل الأووول من تصويبة رائعة.

ق. 49 جوووووول ثاااني.. ستيرليتج بقتل اللقاء بهدف ثاني بعد انفراد ووضع الكرة من فوق باتريشيو بطريقة رائعة.

ق. 45 تبديل ثان من جوارديولا مع بداية الشوط الثاني بدخول إيريك جارسيا بدلا من رياض محرز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 24 أوووووه إثارة كبرى.. باتريشيو يتصدى مجددا لركلة الجزاء لكن ستيرلينج تابعها بنفسه في المرمى وسجل الهدف الأووول

الحكم يقرر إعادة ركلة الجزاء

ق. 24 أوووووه روي باتريشيو يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من رحيم ستيرلينج.

ق. 20 ركلة جزاااء لمانشستر سيتي.. مخالفة ضد رياض محرز داخل منطقة الجزاء ويحتسبها الحكم بعد الاحتكام لتقنية الفيديو.

ق. 13 جواو موتينيو ينفذ المخالفة سهلة في يد برافو.

ق. 12 أول تبديلات بيب جوارديولا بدخول كلاوديو برافو ليحرس المرمى بعد طرد إيديرسون، ويشارك بدلا من سيرخيو أجويرو.

ق. 11 طرد إيديرسون مورايش. كرة طويلة لمسها ديوجو جوتا بجانب إيديرسون ليتعرض لعرقلة من خارج منطقة الجزاء يحتسبها الحكم ولا يتردد في طرد إيديرسون.

بداية المباراة

في إنجلترا ولفرهامبتون مانشستر سيتي

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