انتهت في مجموعة الزمالك – بريميرو دي أوجوستو (1) مازيمبي (1) نهاية اللقاء

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 17:34

كتب : FilGoal

بريميرو دي أوجوستو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بريميرو دي أوجوستو ضد مازيمبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية اللقاء

نهاية الشوط الأول

ق. 36 مابولولو يهدر الثاني! كرة تصله داخل الست ياردات لكن يصوب فوق المرمى.

ق. 13 كريستوفا مابولولو يسجل التعااادل سريعا. ركنية قابلها داني ماسونجونوا برأسية تصدى لها الحارس وتابعها مابولولو في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 10 جووووول أول لمازيمبي! عرضية من إيساما مبيكو، وقابلها رينفورد كالابا برأسية رائعة في المرمى.

بداية المباراة

في إفريقيا مازيمبي بريميرو دي أوجوستو

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