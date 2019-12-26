الإسماعيلي: استبعاد شيلونجو من البطولة العربية؟ بسبب سوء المستوى

كشف صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي سبب استبعاد شيلونجو من قائمة الدراويش أمام الاتحاد السكندري في البطولة العربية.

الإسماعيلي يواجه الاتحاد السكندري يوم السبت في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأبطال.

قائمة الإسماعيلي شهدت غياب بينسون شيلونجو إلى جانب أحمد مبدولي.

وتحدث مدير الكرة في الإسماعيلي عن استبعاد شيلونجو قائلا: "استبعاده بسبب سوء مستواه في الفترة الأخيرة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لن يستمر في قائمة الإسماعيلي إلا من يثبت أنه الأفضل. سنستبعد أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب منه مهما كان اسمه وحجم خبراته".

وتابع "أما أحمد مدبولي فغيابه بسبب الإصابة".

وأوضح "مدبولي يعاني من إصابة في الحوض وسيتم عرضه على الطبيب المختص ليعود سريعا للمشاركة في المباريات".