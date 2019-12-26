انتهت - ليفربول (4) - (0) ليستر.. القطار لا يتوقف

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة جولة البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وليستر سيتي يوم الخميس.

ويحل ليفربول متصدر الدوري والمنتشي بالتتويج بكأس العالم للأندية هذا الأسبوع ضيفا على ليستر سيتي الوصيف في جولة البوكسينج داي.

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الفارق بين ليفربول المتصدر وليستر الوصيف يبلغ 10 نقاط مع مباراة مؤجلة للريدز، والفوز اليوم يعني الكثير لرجال يورجن كلوب.

ويتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في الخط الأمامي للريدز بجوار الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

بينما يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالثلاثي جيني فينالدوم ونابي كيتا وجوردن هندرسون في وسط الملعب.

أما الخط الخلفي فيتواجد فيه ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، أمام الحارس أليسون بيكر.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت إصابة صلاح في الكاحل على يد حمزة تشودري مدافع ليستر.

وتنطلق المباراة في العاشرة بتوقيت القاهرة.

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انتهت

ق78: جوووووول رااااااااااابع أرنولد.

ق75: جووووووول فيرمينووووووو

ق72: جوووووووووووول ميلنر يسجل الهدف الثاني لليفربول.

ق71: ركلة جزاء لليفربول بداعي لمسة يد على مدافع ليستر وميلنر سيسددها.

ق70: خروج صلاح ومشاركة أوريجي، وخروج كيتا ومشاركة ميلنر.

ق55: صلاح كاد يسجل وتسديدته ارتطمت بشمايكل ثم القائم والعارضة لكن التسلل على فيرمينو قبل وصول الكرة لصلاح أوقف كل شيء في النهاية وأعاد الكرة لليستر.

ق50: ليستر يعاني الأمرين أمام سيطرة تامة من ليفربول وتهديد مستمر لمرمى شمايكل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق40: منذ الهدف لم يخرج ليستر من مناطقه الدفاعية وسط ضغط كبير واستحواذ تام من ليفربول على الكرة.

ق31: جوووووووووووووول فيرمينو يسجل الهدف الأول لليفربول برأسية قوية بعد عرضية أرنولد.

ق20: ضغط قوي من ليفربول واعتماد ليستر على المرتدات السريعة.

ق11: صلاح يمر من شمايكل ويسدد والكرة ترتطم في الشباك من الخارج.

ق5: صلاح يسدد كرة بعيدة جدا عن المرمى.

ق2: ضغط مبكر جدا من ليفربول وتسديدة قوية من أرنولد تصدى لها شمايكل بطريقة رائعة.

انطلاق المباراة.

محمد صلاح ليفربول ليستر سيتي

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