انتهت دربي لندن - توتنام (0)-(2) تشيلسي

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 18:18

كتب : FilGoal

طرد سون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة دربي لندن بين توتنام وتشيلسي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بثنائية دون رد

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ق 75: تغيير مزدوج من مورينيو بنزول ندومبيلي وداني روز بدلا من لوكاس مورا وفيرتونخين.

ق 65: تغيير أول لتشيلسي بنزول جورجينو بدلا من كوفاسيتش

ق 62: أووووووووووووووه طرد سون

ق 55: هدف ثالث ملغي من أبراهام بسبب التسلل

تغيير أول من توتنام بنزول إريكسن بدلا من داير

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2-صفر

ق 45+3: جوووووووووول ويليان يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 47: أوووووه ركلة جزاء لتشيلسي بعد خطأ فادح من جازانيجا حارس توتنام واصطدامه بماركوس ألونسو بدون كرة

ق 44: إنذار لكوفاسيتش وآخر لـ ديلي آلي بعد اشتباك بين الثنائي

ق 28: أول خطورة من توتنام بعد اختراق من سيسوكو وتسديدة من هاري كين تمر أعلى المرمى

وصف الهدف: ركلة ركنية لعبت سريعا إلى ويليان الذي راوغ أورييه وسدد بقوة في الشباك

ق 12: جووووووووول ويليان والهدف الأول

ق 10: مستوى متوسط دون خطورة على المرمى

انطلاق المباراة

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي مورينيو

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