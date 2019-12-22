انتهت دربي لندن - توتنام (0)-(2) تشيلسي
الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 18:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة دربي لندن بين توتنام وتشيلسي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.
نهاية المباراة بفوز تشيلسي بثنائية دون رد
ق 75: تغيير مزدوج من مورينيو بنزول ندومبيلي وداني روز بدلا من لوكاس مورا وفيرتونخين.
ق 65: تغيير أول لتشيلسي بنزول جورجينو بدلا من كوفاسيتش
ق 62: أووووووووووووووه طرد سون
ق 55: هدف ثالث ملغي من أبراهام بسبب التسلل
تغيير أول من توتنام بنزول إريكسن بدلا من داير
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2-صفر
ق 45+3: جوووووووووول ويليان يسجل الثاني من ركلة جزاء
ق 47: أوووووه ركلة جزاء لتشيلسي بعد خطأ فادح من جازانيجا حارس توتنام واصطدامه بماركوس ألونسو بدون كرة
ق 44: إنذار لكوفاسيتش وآخر لـ ديلي آلي بعد اشتباك بين الثنائي
ق 28: أول خطورة من توتنام بعد اختراق من سيسوكو وتسديدة من هاري كين تمر أعلى المرمى
وصف الهدف: ركلة ركنية لعبت سريعا إلى ويليان الذي راوغ أورييه وسدد بقوة في الشباك
ق 12: جووووووووول ويليان والهدف الأول
ق 10: مستوى متوسط دون خطورة على المرمى
انطلاق المباراة