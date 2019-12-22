محدّث انتهت – واتفورد (2) - (0) مانشستر يونايتد

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 15:48

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - واتفورد

يتحدى واتفورد مانشستر يونايتد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

واتفورد متذيل الدوري بـ9 نقاط، أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الثامن بـ25 نقطة.

تابع المباراة لحظة بلحظة وطالع التشكيلين من هنا

أخبار متعلقة

كلوب: الرياح ساعدتنا أمام واتفورد الصدارة مؤمنة لحين العودة من قطر.. صلاح ينصر ليفربول بثنائية رائعة على واتفورد هدفان رائعان وآخر ضائع في ملخص تألق صلاح ضد واتفورد

--

انتهت

** ق54 جوووووووووووووول تروي ديني والهدف الثاني لواتفورد في مرمى يونايتد من علامة الجزاء

ق50 جوووووووووووووول إسماعيل سارا يسجل لواتفورد بعد خطأ قاتل من دي خيا الذي سقطت الكرة من يده داخل المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: مارسيال يضع لينجارد أمام المرمى لكن الإنجليزي يحاول إسقاط الكرة خلف حارس واتفورد لكنها تعلو العارضة

20 دقيقة مرت دون فرص حقيقية

انطلاق المباراة

واتفورد مانشستر يونايتد في إنجلترا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر – السوبر الإيطالي.. يوفنتوس ضد لاتسيو 4 دقيقة | أوروبا
مباشر دربي لندن - توتنام ضد تشيلسي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدية كريسماس مبكرة من دي خيا.. واتفورد يحقق انتصاره الثاني بإسقاط يونايتد 11 دقيقة | أوروبا
مدافع ليفربول: مونديال الأندية لم يكن نزهة 17 دقيقة | أوروبا
أجيري: اخترت الخمر أمس.. فهزمت إسبانيول اليوم 20 دقيقة | أوروبا
قائمة الأهلي – عودة فتحي والسولية وغياب ربيعة أمام الاتحاد 28 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك