يتحدى واتفورد مانشستر يونايتد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

واتفورد متذيل الدوري بـ9 نقاط، أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الثامن بـ25 نقطة.

تابع المباراة لحظة بلحظة وطالع التشكيلين من هنا

--

انتهت

** ق54 جوووووووووووووول تروي ديني والهدف الثاني لواتفورد في مرمى يونايتد من علامة الجزاء

ق50 جوووووووووووووول إسماعيل سارا يسجل لواتفورد بعد خطأ قاتل من دي خيا الذي سقطت الكرة من يده داخل المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: مارسيال يضع لينجارد أمام المرمى لكن الإنجليزي يحاول إسقاط الكرة خلف حارس واتفورد لكنها تعلو العارضة

20 دقيقة مرت دون فرص حقيقية

انطلاق المباراة