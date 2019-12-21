انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(1) ليستر
السبت، 21 ديسمبر 2019 - 19:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.
نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-1
ق 78: التغيير الأول لمانشستر سيتي بنزول رودري بدلا من جوندوجان
ق 67: جووووووووووووول جيسوس والثالث من عرضية من دي بروين
ق 66: عرضية رائعة من ميندي يقابلها محرز بتسديدة رائعة وصدة أروع من شمايكل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2-1 على ليستر سيتي
ق 43: جووووووووووووول جوندوجان والثاني من ركلة جزاء
ق 41: رحيم سترلينج يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل ريكاردو بيرييرا
ق 40: دي بروين يطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها شمايكل
ق 30: جوووووول رياض محرز يسجل التعااااادل لمانشستر سيتي
ق 27: أوووووه فاردي يواصل التألق وينطلق بسرعة ويمر من ثنائي الدفاع أوتاميندي وفيرناندينيو ويسدد كرة خطيرة تمر أعلى العارضة
ق 22: جوووووووول فاردي والهدف الأول
ق 16: محرز يرواغ ثنائي دفاع ليستر على خط المرمى ويمرر إلى جيسوس الذي أهدر فرصة سهلة
ق 14: القائم يرد صاروخ دي بروين
انطلاق المباراة
المباراة تنطلق بعد قليل