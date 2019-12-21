انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(1) ليستر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-1

ق 78: التغيير الأول لمانشستر سيتي بنزول رودري بدلا من جوندوجان

ق 67: جووووووووووووول جيسوس والثالث من عرضية من دي بروين

ق 66: عرضية رائعة من ميندي يقابلها محرز بتسديدة رائعة وصدة أروع من شمايكل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2-1 على ليستر سيتي

ق 43: جووووووووووووول جوندوجان والثاني من ركلة جزاء

ق 41: رحيم سترلينج يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل ريكاردو بيرييرا

ق 40: دي بروين يطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها شمايكل

ق 30: جوووووول رياض محرز يسجل التعااااادل لمانشستر سيتي

ق 27: أوووووه فاردي يواصل التألق وينطلق بسرعة ويمر من ثنائي الدفاع أوتاميندي وفيرناندينيو ويسدد كرة خطيرة تمر أعلى العارضة

ق 22: جوووووووول فاردي والهدف الأول

ق 16: محرز يرواغ ثنائي دفاع ليستر على خط المرمى ويمرر إلى جيسوس الذي أهدر فرصة سهلة

ق 14: القائم يرد صاروخ دي بروين

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل