انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(1) ليستر

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 19:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليستر - دي بروين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-1

أخبار متعلقة

الحارس يقود مونتيري لبرونزية كأس العالم للأندية أمام الهلال الهزيمة الرابعة تواليا.. تريزيجيه يشارك في سقوط أستون فيلا أمام ساوثامبتون ليونبيرج عن غياب أوزيل: كنت سأستبعده بسبب ما فعله حتى إذا لم يكن مصابا بايرن يتخطى فولفسبورج ويبتعد عن دورتموند.. لايبزج يتصدر مؤقتا

ق 78: التغيير الأول لمانشستر سيتي بنزول رودري بدلا من جوندوجان

ق 67: جووووووووووووول جيسوس والثالث من عرضية من دي بروين

ق 66: عرضية رائعة من ميندي يقابلها محرز بتسديدة رائعة وصدة أروع من شمايكل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2-1 على ليستر سيتي

ق 43: جووووووووووووول جوندوجان والثاني من ركلة جزاء

ق 41: رحيم سترلينج يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل ريكاردو بيرييرا

ق 40: دي بروين يطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها شمايكل

ق 30: جوووووول رياض محرز يسجل التعااااادل لمانشستر سيتي

ق 27: أوووووه فاردي يواصل التألق وينطلق بسرعة ويمر من ثنائي الدفاع أوتاميندي وفيرناندينيو ويسدد كرة خطيرة تمر أعلى العارضة

ق 22: جوووووووول فاردي والهدف الأول

ق 16: محرز يرواغ ثنائي دفاع ليستر على خط المرمى ويمرر إلى جيسوس الذي أهدر فرصة سهلة

ق 14: القائم يرد صاروخ دي بروين

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

مانشستر سيتي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب عن إصابة تشامبرلين: بدت خطيرة ولكن 2 ساعة | أوروبا
جوارديولا يشيد بـ دي بروين: لاعب مذهل.. وفاز باللقاء من أجلنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أهداف السبت الكروي - صلاح يتوج بمونديال الأندية ومانشستر سيتي يضرب ليستر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم 22-12-2019 والقنوات الناقلة.. قمة مورينيو ولامبارد والسوبر الإيطالي 3 ساعة | أوروبا
لايبزيج يضمن الصدارة لـ 27 يوما.. جلادباخ يتعادل سلبيا مع هيرتا برلين 3 ساعة | أوروبا
سكاي: وست بروميتش يرفض عرضا من اتحاد جدة لضم حجازي 3 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك