تقارير: سوق الانتقالات شرط جوارديولا للبقاء في مانشستر سيتي

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 18:35

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يعتمد مستقبل الإسباني جوسيب جوارديولا على البقاء مديرا فنيا لـ مانشستر سيتي على دعم الإدارة له في سوق الانتقالات.

الإسباني ينتهي تعاقده في 2021 ولا زال الغموض يحوم حول إمكانية تجديد تعاقده رفقة بطل الرباعية المحلية الموسم الماضي.

ووفقا لـ "ذا أثليتيك" فأن الإسباني طلب عدة صفقات في الموسم المقبل من أجل مواصلة تدعيم الفريق للمنافسة على الألقاب.

أخبار متعلقة

تقرير - مطور ميسي يخلف أرتيتا في مانشستر سيتي التشكيل – فودين أساسي مع مانشستر سيتي.. ورباعي هجومي لـ أرسنال ملامح دربي مانشستر.. سيناريو نموذجي لسولشاير ووسط سيتي المهلهل ذا أثلتيك: تمت.. أرتيتا ودع اللاعبين والعاملين في مانشستر سيتي تمهيدا لرحيله إلى أرسنال

وطلب بيب الموسم الماضي ضم أكثر من اسم لكن الإدارة دعمت صفوف الفريق السماوي بصفقتين فقط، إذ ضمت كل من أنخيلينيو ورودري.

وواصل التقرير أن مدرب بايرن ميونيخ السابق طلب ضم مدافع وظهير أيسر لتقوية الجبهة الدفاعية، وسعى لضم مهاجم جديد حال قرر الألماني ليروي ساني الرحيل، إذ سعى حينها للرحيل ولم يُجدد تعاقده قبل الإصابة.

ووفقا لـ Le 10 sport فأن جوارديولا طلب ضم أيضا مواطنه تشافي هيرنانديز –مدرب السد القطري الحالي- للعمل بجانبه كمساعد بدءا من الموسم المقبل عقب رحيل ميكيل أرتيتا لتدريب أرسنال.

ونفى بيب سابقا إمكانية رحيله عن صفوف مانشستر سيتي أو وجود شرط جزائي في تعاقده يتيح له فسخ التعاقد مع السيتيزينز.

وظهرت بعض التقارير التي تربط جوارديولا بالانتقال لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض الألماني توماس توخيل.

ويحتل مانشستر سيتي الموسم الجاري المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر ويلتقي مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في إنجلترا مانشستر سيتي بيب جوارديولا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أليجري: التكتيك في إيطاليا هراء 7 دقيقة | أوروبا
رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في الرمح 33 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر حسام حسن: كان بإمكاننا الفوز على الزمالك.. وسعيد بتطبيق أفكاري الفنية 54 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي عقب لقاء سموحة 55 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر ودونجا والشناوي أمام المصري ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: أمثل توتنام 100%.. واكتسبت خبرات منذ عام 2000 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك