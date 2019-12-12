انتهت في الدوري - المصري (0) المقاولون العرب (1) نهاية المباراة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 16:47

كتب : FilGoal

أوستن أموتو يسجل ويحتفل بهدف المصري في إينوجو رينجرز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري والمقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 81 تمريرة رأسية من أموتو إلى وادي الذي يقابلها برأسية جيدة لكن أبو السعود يتألق وينقذها.

ق. 79 عرضية يقابلها أموتو برأسية في العارضة ويتابعها وادي برأسية أخرى في يد أبو السعود.

ق. 78 محمد سمير يسجل ركلة الجزاء ويتقدم للمقاولون.

ق. 77 ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد عرقلة على الجزيري داخل منطقة الجزاء.

ق. 58 أوستن أموتو يشارك بدلا من بهاء مجدي.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

ق. 40 انطلاقة من محمد طلعت على الجهة اليسرى وتصويبة يحولها أحمد مسعود إلى ركنية.

ق. 19 رأسية من محمود وادي في يد محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب.

بداية المباراة

في الدوري المصري المقاولون العرب

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