سالزبورج يعلن: ليفربول يفاوضنا من أجل ضم مينامينو

قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي ريد بول سالزبورج إن ليفربول دخل في مفاوضات مع فريقه بشأن ضم تاكومي مينامينو جناح الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

تاكومي مينامينو النادي : سالزبورج

وصرح فرويند قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع ليفربول بشأن مينامينو".

وأضاف "إنه شرف لنا أن تهتم الأندية بلاعبينا".

جناح سالزبورج لفت أنظار يورجن كلوب مدرب ليفربول بما قدمه في دوري أبطال أوروبا، وسيكون متاحا بقيمة 7.75 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

مينامينو صاحب الـ24 عاما انضم إلى سالزبورج قادما من سيريزو أوساكا في يناير 2015 بمبلغ 800 ألف يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك الدولي الياباني مع فريقه النمساوي خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 11 آخرين.