انتهت في الدوري - الجونة (1) - (4) إنبي.. انتصار عريض
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 16:48
كتب : FilGoal
يستضيف الجونة إنبي في الجولة 7 من الدوري المصري، في مهمة خاصة للهروب من قاع الجدول.
إنبي والجونة يمتلكان 4 نقاط، في المركز الـ17 والـ16 على التوالي، ويلتقيا بهدف تحقيق فوز هام للهروب من مثلث الهبوط.
طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا
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انتهت
ق:86: هدف الشرف للجونة عن طريق عمرو عبد الفتاح "عموري".
ق55: جوووول رابع لمحمد رزق من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق18: جوووول ثالث محمد شريف.
ق16: جوووول ثاني للفريق البترولي ومن نفس اللاعب: رامي صبري وبنفس الطريقة، رأسية.
ق3: جوووول أول لـ إنبي من رأسية رامي صبري إثر ركلة حرة غير مباشرة.
انطلاق المباراة
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