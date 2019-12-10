انتهت في الدوري - الجونة (1) - (4) إنبي.. انتصار عريض

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 16:48

كتب : FilGoal

محمد شريف - إنبي - الزمالك

يستضيف الجونة إنبي في الجولة 7 من الدوري المصري، في مهمة خاصة للهروب من قاع الجدول.

إنبي والجونة يمتلكان 4 نقاط، في المركز الـ17 والـ16 على التوالي، ويلتقيا بهدف تحقيق فوز هام للهروب من مثلث الهبوط.

طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

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انتهت

ق:86: هدف الشرف للجونة عن طريق عمرو عبد الفتاح "عموري".

ق55: جوووول رابع لمحمد رزق من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18: جوووول ثالث محمد شريف.

ق16: جوووول ثاني للفريق البترولي ومن نفس اللاعب: رامي صبري وبنفس الطريقة، رأسية.

ق3: جوووول أول لـ إنبي من رأسية رامي صبري إثر ركلة حرة غير مباشرة.

انطلاق المباراة

إنبي الجونة في الدوري

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