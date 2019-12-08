اننهت في الكونفدرالية - بيراميدز (6) نواذيبو (0) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ونواذيبو، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق. 83 هدف سااادس عن طريق إيريك تراوري.

ق. 75 جووووول خامس. ركنية وصلت إلى إيريك تراوري الذي سدد وتصدى لها الحارس، ليتابعها ويلفريد كانون في المرمى.

ق. 62 عبد الله السعيد يشارك بدلا من محمد فاروق.

ق. 56 جووول رابع لبيراميدز عن طريق محمد فاروق من ركنية إسلام عيسى.

ق. 51 جووووول ثالث لبيراميدز عن طريق جون أنتوي بعد عرضية من تراوري ولمسة من أنتوي في المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 32 جوووول ثاني لبيراميدز بعد عرضية من رجب بكار، قابلها إيريك تراوري برأسية في المرمة.

ق. 8 جوووول أول لبيراميدز. مخالفة نفذها محمد فاروق بشكل رائع مسجلا الهدف الأول.

ق. 5 ضغط من بيراميدز وعرضية من رجب بكار يخرجها الدفاع بصعوبة.

بداية المباراة