مولودية الجزائر يفاوض ريال مدريد للمشاركة في احتفالات المئوية

يسعى مولودية الجزائر للاتفاق على إقامة مباراة ودية مع ريال مدريد بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس النادي الجزائري.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن فؤاد صخري المدير الرياضي للمولودية سافر إلى إسبانيا في محاولة منه للاتفاق وإقناع ريال مدريد بالقدوم إلى الجزائر وخوض لقاء ودي أمام بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وأشارت إلى سفر صخري إلى العاصمة الإسبانية يوم الخميس من أجل الاتفاق مع مسؤولي نادي ريال مدريد على صيغة نهائية لإقامة مباراة ودية بين الفريقين، على أن يتم تحديد موعد إجرائها في وقت لاحق.

وخصصت الشركة النفطية "سوناطراك" المالكة لأغلبية أسهم المولودية، ميزانية ضخمة من أجل إنجاح احتفالات المئوية.

ولكن الصحيفة أوضحت أن مسؤولي المولودية قد يواجهون صعوبة بسبب تاريخ المباراة التي يريدون أن تكون مع انطلاق الموسم الجديد 2021/2022، بالإضافة إلى القيمة المالية الكبيرة التي سيشترطها ريال مدريد.

وكان مولودية الجزائر شارك في احتفالات ريال مدريد بذكرى تأسيسه الـ75 عام 1977، في دورة سنتياجو برنابيو رفقة كل من الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية وقتها، والمنتخب الإيراني بطل آسيا، في وقت توج فيه المولودية بالثنائية المحلية وكأس إفريقيا للأندية الأبطال.