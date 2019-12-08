تشامبرلين: صياح هندرسون تسبب في هدفي أمام بورنموث

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 17:37

كتب : FilGoal

تشامبرلين - ليفربول - بورنموث

أرجع أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط ليفربول الفضل في الهدف الذي هز به شباك بورنموث لزميله جوردن هندرسون، وليس بسبب صناعته وحسب.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية دون رد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، فيما تكفل تشامبرلين بأول أهداف اللقاء.

وقال أوكسليد-تشامبرلين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كان هندرسون يصيح لما يقرب من 20 دقيقة قبل ذلك لأقوم بالمزيد من الركض، لذلك أنا سعيد لأننا تمكنا من التسجيل من هذه اللعبة".

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وأضاف "عندما التفت، نظر لأعلى وشاهدني فكانت التمريرة مثالية. لحسن الحظ، كان بإمكاني وضع قدمي وسجلت، لذلك أقول له، شكرا لك!".

واوضح "ربما كان أندي روبرتسون وجيمس ميلنر يصرخان في وجهي لمدة 30 دقيقة للتأكد من حفاظنا على شباكنا نظيفة".

وأكمل "لقد كان أداءً أحترافيًا حقًا من البداية إلى النهاية، وأعتقد أنه ربما كان الشيء الرئيسي الذي نحتاج إلى تحسينه. في الأسابيع الماضية، كنا نتقدم 2-0 ولم نسيطر على الآمور جيدًا بشكل كافٍ ونجعلها صعبة".

وأتم "أمام بورنموث تعلمنا من ذلك وكان أداءً احترافيًا حقًا وكان الأداء رائعًا من جميع الأولاد. شارك نابي كيتا وأبلى بلاءً حسناً، كان هندرسون رائعًا في الوسط كما هو الحال دائمًا، الأولاد في الخط الخلفي، كان أداًء جيدًا حقًا من الجميع".

ليفربول بورنموث

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