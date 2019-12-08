محدّث انتهت - أستون فيلا (1) - (4) ليستر سيتي

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 15:59

كتب : FilGoal

جايمي فاردي

يبدأ أحمد المحمدي كأساسي مع أستون فيلا أمام ليستر سيتي، فيما يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

أستون فيلا يستضيف ليستر سيتي، في مواجهة القمة والقاع بين صاحب المركز الـ17 وصاحب المركز الثاني.

طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

أخبار متعلقة

تريزيجيه يكسر رقما قياسيا لـ أستون فيلا عمره 4 سنوات بالفيديو - هدف تريزيجيه لا يكفي.. تشيلسي يهزم أستون فيلا قائد أستون فيلا: كل فرق الدوري معرضة للخسارة باستثناء ليفربول

انطلاق المباراة

ق22: بووووم جايمي فاردي يستغل بينية رائعة من إيهيناتشو ويراوغ توم هيتون، ويسجل بطريقة رائعة

ق42: عرضية روعة من جيمس مادسيون من الناحية اليمنى لدفاع فيلا يقابلها إهيناتشو بطريقة رائعة والهدف الثاني

ق47: جاك جريليش يقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء ولمسة من المحمدي، تتهادى الكرة لجريليش الذي يسدد بقوة وتصبح النتيجة 2-1.

نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

ق50: رأسية رائعة من جوني إيفانز في ارتقاء رأسي مع المحمدي والهدف الثالث لليستر

أستون فيلا ليستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب حراس المنتخب الأولمبي: سأضم الشناوي لأولمبياد طوكيو حال كان ضمن ثلاثي الكبار 5 دقيقة | مصر
توقع مباريات الدوري المصري واربح FIFA20 24 دقيقة | مصر
خبر في الجول – أحمد علي ضمن اهتمامات إنبي 27 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: بوطيب يحتاج لجراحة في الركبة.. وموقف إجرائها على نفقة النادي 47 دقيقة | الدوري المصري
بعد خسارة الكأس.. جيرارد: الفيديو انتزع شيئا من كرة القدم لكن للأسف غير موجود هنا ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ يجيب لـ في الجول.. هل يستغني الأهلي عن صالح جمعة؟ 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 2 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك