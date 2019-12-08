يبدأ أحمد المحمدي كأساسي مع أستون فيلا أمام ليستر سيتي، فيما يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

أستون فيلا يستضيف ليستر سيتي، في مواجهة القمة والقاع بين صاحب المركز الـ17 وصاحب المركز الثاني.

طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

انطلاق المباراة

ق22: بووووم جايمي فاردي يستغل بينية رائعة من إيهيناتشو ويراوغ توم هيتون، ويسجل بطريقة رائعة

ق42: عرضية روعة من جيمس مادسيون من الناحية اليمنى لدفاع فيلا يقابلها إهيناتشو بطريقة رائعة والهدف الثاني

ق47: جاك جريليش يقلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء ولمسة من المحمدي، تتهادى الكرة لجريليش الذي يسدد بقوة وتصبح النتيجة 2-1.

نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

ق50: رأسية رائعة من جوني إيفانز في ارتقاء رأسي مع المحمدي والهدف الثالث لليستر