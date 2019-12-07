انتهت في إنجلترا - سيتي (1) - (2) يونايتد.. مانشستر حمراء
السبت، 07 ديسمبر 2019 - 19:13
كتب : FilGoal
FilGoal.com يقدم تغطية حية لدربي مانشستر بين سيتي ويونايتد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية اللقاء
ق85: جوووول تقليص الفارق من أوتاميندي إثر ضربة ركنية نفذها محرز
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول.
ق29: مارسيال يضيف الثاااااني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق26: العارضة تمنع راشفورد من إضافة الثاني.
ق23: جووووول راشفورد يتقدم للشياطين للحمر من ركلة جزاء.
ق20: أوووه تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء بعد تدخل بيرناردو على راشفورد
ق9: فرصة أخرى لينجارد وأبعدها إديرسون من جديد.
ق2: تسديدة قوية من دانييل جيمس على الجانب الأيسر تصدى لها إيديرسون قبل أن تتحول لمرتدة سريعة ولكن الدفاع يبعد تسديدة دي بروين.
انطلاق اللقاء.