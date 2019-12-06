انتهت في إفريقيا - الأهلي (2) - (1) الهلال.. انتصار أول

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 20:29

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الهلال

FilGoal.com يقدم تغطية حية لمواجهة الأهلي والهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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انتهت

ق97: هدف تقليص الفارق للهلال.

ق85: أجايي يهدر فرصة تسجيل الثالث بطريقة غريبة.. وجيرالدو يشارك بدلا من الشحات

ق57: صاروخية معتادة من أفشة ولكن العارضة تقف في صف الهلال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: جووووول ثاني عن طريق رمضان صبحي

ق15: جوووول حسين الشحات يتقدم للأهلي.

انطلاق اللقاء

الأهلي الهلال السوداني

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