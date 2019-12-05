ماركا: بيل ينضم إلى هازارد ومارسيلو.. لن يشارك ضد إسبانيول

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

بعدما تأكد غياب إدين هازارد ومارسيلو عن ريال مدريد في مواجهة إسبانيول، انضم لهما جاريث بيل بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت الصحيفة أن بيل يعاني من آلام في الساق اليسرى ولم يتدرب مع الفريق لـ3 أيام متتالية، وخاض يوم الخميس تدريبات منفردة.

وأوضحت ماركا أن تلك الآلام قد تجبره على الغياب أمام كلوب بروج كذلك في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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والشكوك تحوم حاليا حول مدى قدرته على اللحاق بالكلاسيكو أمام برشلونة يوم 18 ديسمبر.. ما يعني ضربة موجعة أخرى.

صحيفة "آس" كانت قد قالت إن هازارد شعر بالمزيد من الآلام في ساقه المصابة قد تؤجل موعد عودته المتوقع لما بعد الكلاسيكو.

ريال مدريد يستعد لمواجهة إسبانيول في الدوري يوم السبت ثم كلوب بروج في دوري الأبطال يوم الأربعاء وبعد ذلك يواجه فالنسيا ثم برشلونة.

الويلزي بيل صاحب الـ 30 عاما انتقل من توتنام لـ ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية عام 2013.

بيل شارك في 241 مباراة بقميص ريال مدريد ونجح في تسجيل 104 هدفا وصنع 67.

وحصد بيل 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا بقميص الملكي ريال مدريد، إلى جانب لقب الدوري مرة والكأس مرة والسوبر الإسباني مرة وكأس العالم للأندية 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات.

ويرغب بيل في الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أشارت صحيفة AS في وقت سابق.

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