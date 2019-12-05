مورينيو: أتمنى عودة بيل لـ توتنام؟ لن أجيب

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 18:10

كتب : FilGoal

مورينيو - جاريث بيل

رفض الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنام إعطاء إجابة واضحة بخصوص جاريث بيل جناح ريال مدريد.

جاريث بيل الذي دائما ما يرتبط اسمه بالرحيل عن توتنام، تحدث في وقت سابق عن تدريب مورينيو لفريقه السابق، قائلا: "إذا أراد توتنام حصد الألقاب، فلا يوجد خيار أفضل من مورينيو".

فما رأي مورينيو في تصريحات جاريث بيل؟

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قال جوزيه: "هذا رائع. أشكره بشدة".

وأضاف في تصريحاته عقب لقاء مانشستر يونايتد "لا أعرف إذا كان بيل قال ذلك حقا، ولكنني سعيد بذلك".

هل تتمنى عودة بيل لـ توتنام؟ أجاب مورينيو ضاحكا "لا أحتاج للإجابة على هذا السؤال".

الويلزي صاحب الـ 30 عاما انتقل من توتنام لـ ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية عام 2013.

بيل شارك في 241 مباراة بقميص ريال مدريد ونجح في تسجيل 104 هدفا وصنع 67.

وحصد بيل 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا بقميص الملكي ريال مدريد، إلى جانب لقب الدوري مرة والكأس مرة والسوبر الإسباني مرة وكأس العالم للأندية 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات.

ويرغب بيل في الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أشارت صحيفة AS في وقت سابق.

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