أهداف الأربعاء الكروي - ليفربول يضرب إيفرتون بخماسية.. وتريزيجيه يسجل في تشيلسي

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 00:59

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أحمد المحمدي - أستون فيلا - تشيلسي

واصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي وسحق إيفرتون بخماسية مقابل هدفين في الجولة الـ15 من البريميرليج.

وتألق خلال المباراة المهاجم ديفوك أوريجي الذي سجل هدفين، بينما لم يشارك النجم المصري محمد صلاح.

في مباراة أخرى سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفا لفريقه أستون فيلا في شباك تشيلسي.

وصنع هدف تريزيجيه زميله المصري أحمد المحمدي، في المباراة التي خسرها أستون فيلا 2-1.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف الأربعاء الكروي.

ليفربول × إيفرتون

ملخص تريزيجيه والمحمدي ضد تشيلسي

مانشستر يونايتد × توتنام

هدف عمرو وردة

تشيلسي × أستون فيلا

ليستر سيتي × واتفورد

ولفرهامبتون × وست هام

باريس سان جيرمان × نانت

الأربعاء الكروي ليفربول إيفرتون

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