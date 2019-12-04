لاعب سيتي: سنقدم كل ما لدينا حتى ينتهي الموقف حسابيا

يرفض رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الاستسلام في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

رودري سجل هدفاً رائعاً في انتصار سيتي بنتيجة 4-1 في الجولة الـ15 من المسابقة.

وقال رودريجو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت ليلة جيدة بالنسبة لنا، حققنا انتصاراً ضرورياً، كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة الثقة".

وأضاف "الفوز كان مهماً بالنسبة لنا، نبذل قصارى جهدنا في كل مباراة، لكن في بعض الأحيان لا نحصل على النتائج، نحن أمام طريق طويل حتى نهاية الموسم، ولكن كما قلت الفوز كان مهماً".

وأكمل "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، كنا نعرف ما علينا القيام به وأظهرنا القوة اللازمة وفرضنا أسلوبنا".

وواصل الإسباني"الهدف الذي سجلته كان مميزاً وفي لحظة مهمة بالنسبة لي، أريد أن أطلق التسديدات وأسجل الأهداف كلما كان ذلك ممكناً".

واستمر "هذه النتيجة تساعدنا في الحصول على الثقة، بالنسبة لي أشعر أنني في حالة جيدة والفريق كذلك، ولا زال أمامنا فرصة للفوز باللقب".

وأردف "سنقدم كل ما لدينا حتى ينتهي الموقف حسابياً ويحسم اللقب لصالح فريق، سنقاتل حتى النهاية، وسترون أفضل نسخة من سيتي بداية من الآن".

ليفربول في صدارة الدوري بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي وليستر سيتي قبل مواجهة إيفرتون يوم الأربعاء.

وأشاد رودريجو بهدفي البرايلي جابرييل جيسوس في المباراة، متابعاً: "هو لاعب رائع وشاب، لكنه يلعب بخبرة كبيرة ويسجل الأهداف بطريقة مميزة".

وأتم "نحن بحاجة إليه، وإلى جميع لاعبي الهجوم، هو يلعب بطريقته الخاصة ولا يفكر في شيء آخر، لديه شخصية تمكنه من تسجيل الأهداف، نحتاج إليه وإلى أدائه".