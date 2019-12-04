انتهت الدوري الإنجليزي - يونايتد (2)-(1) توتنام.. تشيلسي (2)-(1) أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وتقام في مساء الأربعاء 6 مباريات منهم 5 في توقيت واحد.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد توتنام في قمة مباريات الجولة الـ15 للدوري الإنجليزي، في المباراة التي تشهد عودة جوزيه مورينيو إلى ملعب أولد ترافورد ولكنه هذه المرة مدربا لتوتنام.

كما يستضيف تشيلسي فريق أستون فيلا في المباراة التي تشهد مشاركة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" أساسيا مع الفيلانز.

وفي باقي المباريات يلعب ليستر سيتي الذي ينافس بقوة هذا الموسم ضد واتفورد.

ويتابع معكم FilGoal.com جميع مباريات الساعة التاسعة والنصف من مباريات الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد (2)-(1) توتنام

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة

ق 48: جوووووووول راشفورد والثاني من ركلة جزاء

ق 39: جوووووووول ديلي آلي يسجل التعادل بطريقة رائعة

ق 6: جووووووول الهدف الأول لمانشستر يونايتد بتسديدة قوية من راشفورد

****

تشيلسي (2)-(1) أستون فيلا

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة

ق 47: جووووول الثاني لتشيلسي عن طريق ماونت

ق 41: جوووووووووول تريزيجيه يسجل التعادل بعد عرضية من المحمدي

ق 23: جوووووول الهدف الأول لتشيلسي برأسية من أبراهام

****

ليستر سيتي (2)-(0) واتفورد

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 90: جووووووووووووول ماديسون والثاني

ق 55: جووووووووووول الأول لليستر سيتي من ركلة جزاء سددها فاردي

انطلاق المباراة

****

ساوثامبتون (2)-(1) نورويتش سيتي

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة

ق 66: جوووول تيمو بوكي يسجل الهدف الأول لنورويتش

ق 42: جوووووول الثاني لساوثامبتون يسجله ريان بيرتراند

ق 22: جوووووول هدف التقدم لساوثامبتون عن طريق داني إنجز

****

ولفرهامبتون (2)-(0) وست هام

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة

ق 86: جوووووول الثالني عن طريق كورتوني

ق 23: جووووول الهدف الأول لولفرهامبتون عن طريق ديندونكر