انتهت في إنجلترا - بيرنلي (1) - (4) سيتي.. السماوي يعود

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 22:05

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي - بيرنلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهة مانشستر سيتي أمام بيرنلي في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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انتهت

ق88: روبي براااادي يسجل هدف الشرف.

ق87: جووووول رياض محرز.

ق68: جوووول رائع من رودريجووو من صاروخية.

ق50: جيسوس يضيف الثاااااااني.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق23: جوووول أول لمانشستر سيتي من تسديدة رائعة لجيسوس.

ف6: هدف ملغي لجابرييلا جيسوس بسبب التسلل.

انطلاق اللقاء.

مانشستر سيتي بيرنلي

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