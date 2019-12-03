انتهت في إنجلترا - بيرنلي (1) - (4) سيتي.. السماوي يعود
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 22:05
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهة مانشستر سيتي أمام بيرنلي في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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انتهت
ق88: روبي براااادي يسجل هدف الشرف.
ق87: جووووول رياض محرز.
ق68: جوووول رائع من رودريجووو من صاروخية.
ق50: جيسوس يضيف الثاااااااني.
بداية الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق23: جوووول أول لمانشستر سيتي من تسديدة رائعة لجيسوس.
ف6: هدف ملغي لجابرييلا جيسوس بسبب التسلل.
انطلاق اللقاء.
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