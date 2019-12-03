صورة - كارتيرون يصل القاهرة ليتسلم عمله في الزمالك

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 18:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون مدرب الأهلي

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون إلى القاهرة لبدء مهمته الرسمية مع نادي الزمالك.

وأعلن الزمالك مساء أمس الإثنين تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي "يلوتين سريدويفيتش" ميتشو.

ومن المقرر أن يذهب المدرب الفرنسي مباشرة إلى معسكر الزمالك استعدادا لمباراة الشرقية غدا الأربعاء في كأس مصر.

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على أن يقرر كارتيرون إذا كان سيتولى تدريب الفريق في المباراة أم لا.

ويلعب الزمالك ضد الشرقية مساء الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

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